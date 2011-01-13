В Нижнем Тагиле у пассажиров такси изъято 150 граммов героина

В Нижнем Тагиле на остановке Новокомсомольская сотрудниками наркоконтроля у пассажиров такси был изъят сверток со 150-ю граммами героина, пишет АПИ. Теперь пассажирам такси грозит от 3 до 10 лет лишения свободы и штраф размером до 500 тыс. рублей.