В Нижнем Тагиле у пассажиров такси изъято 150 граммов героина
13 января 2011, 17:20ОбществоАнка
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Героин перевозили в такси.
В Нижнем Тагиле на остановке Новокомсомольская сотрудниками наркоконтроля у пассажиров такси был изъят сверток со 150-ю граммами героина, пишет АПИ. Теперь пассажирам такси грозит от 3 до 10 лет лишения свободы и штраф размером до 500 тыс. рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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