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В Нижнем Тагиле у пассажиров такси изъято 150 граммов героина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле у пассажиров такси изъято 150 граммов героина

13 января 2011, 17:20ОбществоАнка
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