Всего несколько дней осталось, чтобы успеть предложить вариант логотипа Дня города в Нижнем Тагиле

В конкурсе могут поучаствовать рекламные агентства, редакции газет и журналов, а также профессиональнее художники, дизайнеры и даже студенты. Как отмечает городской портал ntagil.org, конкурсные материалы можно предоставлять до 20 января в администрацию города, кабинет 302. Итоги конкурса подведут до 25 января. Победителя ждет премия - 10 тысяч руб