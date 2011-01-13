Всего несколько дней осталось, чтобы успеть предложить вариант логотипа Дня города в Нижнем Тагиле
13 января 2011, 16:53ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
2011 и 2012 годы мы будем жить под девизом «Родному городу - красивые улицы и чистые дворы».
В конкурсе могут поучаствовать рекламные агентства, редакции газет и журналов, а также профессиональнее художники, дизайнеры и даже студенты. Как отмечает городской портал ntagil.org, конкурсные материалы можно предоставлять до 20 января в администрацию города, кабинет 302. Итоги конкурса подведут до 25 января. Победителя ждет премия - 10 тысяч руб
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей