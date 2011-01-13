Заявления о создании МММ-2011 – пиар-акция фильма о Мавроди? (видео)

«Издание книги подчеркивает, что человек научился зарабатывать на лохахне только при помощи построения финансовых пирамид. При этом в своемблоге он уже упоминал о фильме еще год назад. День вброса видеообращениявыбран с точностью пиарщика - когда все выходят на работу и нет другихгромких событий для обсуждения», - пишет пользователь flashr. Напомним, Мавроди заявил о создании МММ2011 в видеобращении.

К созданию МММ-2011 скептически относятся не только блогеры. «С 2007года, освободившись из заключения, основатель МММ, работавшей с деньгамимиллионов вкладчиков, занимается литературным творчеством. Цели угосподина Мавроди могут быть самые разные, от раскрутки своего блога допростого желания напомнить о себе», - заявил «Коммераснту» гендиректор«Финэкспертизы» Агван Микаелян.

Между тем новость прокомментировали официальные лица. Как пишет«Взгляд», директор департамента финансовой политики Минфина РоссииСергей Барсуков заявил, схема работы классической финансовой пирамидыявляется очередным циничным обманом.

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил квалифицировать новыйпроект Мавроди как игорный бизнес и применять все действующие всоответствующем законе ограничения по привлечению игроков с помощьюИнтернета.

На идее создания МММ-2011 уже начали зарабатывать мошенники. Во вторник 11 января стало известно, что неизвестные через Интернетначали продавать должности в новой финансовой пирамиде. Сам ее создатель называет их мошенниками.