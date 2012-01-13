14 января пройдет торжественное награждение победителей фотоконкурса «Город праздника»

Победители уже определены и приглашены на торжественное вручение призов, однако все еще остается интригой, какие призовые места получают победители. Об этом они, возможно, и догадываются, но точно узнают только завтра на нашем скромном мероприятии.

Все участники, которые не заняли призовые места, получат памятные дипломы за участие. Нам было очень приятно, что множество организаций города (около 80!) помогли жителям Нижнего Тагила создать праздничное настроение накануне Нового года и радовали глаза посетителей TagilCity.ru прекрасными новогодними украшениями. И, будем надеятся, это не только станет доброй традицией, но и привлечет еще больше людей к украшению своих магазинов и офисов, кафе и салонов красоты, учебных и развлекательных заведений в канун Нового уже 2013 года. Мы верим, что он наступит несмотря ни на какие прогнозы из прошлого!

Итак, 14 января в 10.00 мы приглашаем всех победителей и участников конкурса на вручение подарков в ретро-кафе «Синема» по адресу пр. Ленина, 57! А всех тех, кто не сможет присутствовать на награждении, мы ждем в офисе городского портала TagilCity.ru с понедельника по пятницу с 9 до 19 по адресу пр. Ленина, 67, офис 413. Вопросы можно задать по телефону 499-334.