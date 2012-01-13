Банк24.ру: Открыть расчетный счет теперь возможно и в юанях

Мировой рынок стремительно развивается, сотрудничество c компаниями-производителями из Китая с становится все более популярным. Вполне логично использовать для расчетов китайские юани - валюту, являющуюся отличной альтернативой доллару, и менее подверженную колебаниям курса.

Открытие расчетного счета в этой валюте позволяет сократить как временные издержки на проведение сделок, так и издержки на конвертацию денежных средств, позволив сэкономить значительную сумму, которую можно направить на развитие бизнеса, а не на уплату комиссий.

Уже сейчас отмечается повышенный интерес к открытию счетов данного формата. Оперативно открыть расчетный счет можно на сайте илив офисах Банка, напомним, что Вы можете пригласить специалиста Банка прямо к Вам в офис для открытия расчетного счета.