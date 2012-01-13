Банк24.ру: Открыть расчетный счет теперь возможно и в юанях
Клиенты Банка24.ру получили возможность выбирать валюту открытия расчетного счета. С 1 января 2012 года юридические лица и индивидуальные предприниматели могут открыть расчетный счет и проводить расчеты не только в рублях, долларах или евро, но и в юанях.
Мировой рынок стремительно развивается, сотрудничество c компаниями-производителями из Китая с становится все более популярным. Вполне логично использовать для расчетов китайские юани - валюту, являющуюся отличной альтернативой доллару, и менее подверженную колебаниям курса.
Открытие расчетного счета в этой валюте позволяет сократить как временные издержки на проведение сделок, так и издержки на конвертацию денежных средств, позволив сэкономить значительную сумму, которую можно направить на развитие бизнеса, а не на уплату комиссий.
Уже сейчас отмечается повышенный интерес к открытию счетов данного формата. Оперативно открыть расчетный счет можно на сайте илив офисах Банка, напомним, что Вы можете пригласить специалиста Банка прямо к Вам в офис для открытия расчетного счета.
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