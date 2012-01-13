ГИБДД рекомендует доставить Т-90С в Екатеринбург по железной дороге
13 января 2012, 18:05ОбществоВалерия Лошкарева
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Региональное управление ГИБДД не давало разрешения на проезд танка Т-90С по маршруту Нижний Тагил – Екатеринбург.
УГИБДД по Свердловской области опровергло сегодня информацию, появившуюся в ряде СМИ о якобы согласованном с госавтоинспекторами пробеге по уральским дорогам тяжелой боевой машины.
Оценив протяженность маршрута, интенсивность движения, очаги аварийности, геометрические параметры автодороги, сотрудники ГИБДД рекомендовали доставить танк Т-90С на привокзальную площадь Екатеринбурга по железной дороге. Напомню, сегодня в СМИ появилась информация о том, что пробег Т-90С из Нижнего Тагила в Екатеринбург уже, якобы, согласован с ГИБДД и Минобороны.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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