ГИБДД рекомендует доставить Т-90С в Екатеринбург по железной дороге

УГИБДД по Свердловской области опровергло сегодня информацию, появившуюся в ряде СМИ о якобы согласованном с госавтоинспекторами пробеге по уральским дорогам тяжелой боевой машины.

Оценив протяженность маршрута, интенсивность движения, очаги аварийности, геометрические параметры автодороги, сотрудники ГИБДД рекомендовали доставить танк Т-90С на привокзальную площадь Екатеринбурга по железной дороге. Напомню, сегодня в СМИ появилась информация о том, что пробег Т-90С из Нижнего Тагила в Екатеринбург уже, якобы, согласован с ГИБДД и Минобороны.