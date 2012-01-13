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Граффити «Дантист» в Екатеринбурге попало в сотню популярнейших стрит-арт работ мира (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Граффити «Дантист» в Екатеринбурге попало в сотню популярнейших стрит-арт работ мира (ФОТО)

13 января 2012, 17:41ОбществоВалерия Лошкарева
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