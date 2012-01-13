Граффити «Дантист» в Екатеринбурге попало в сотню популярнейших стрит-арт работ мира (ФОТО)
Работа была выполнена в ходе фестиваля «Стенограффия-2011».
Стрит-арт объект из Екатеринбурга попал в число 106 мировых объектов, снискавших самую высокую популярность в социальных сетях. Накануне этот список опубликовал влиятельный зарубежный портал об уличном искусстве streetartutopia.com.
Топовым для Facebook и других социальных медиа оказалась работа художника из Нижнего Новгорода, работающего под псевдонимом Никита Nomerz. В ходе июльского фестиваля уличного искусства и граффити «Стенограффия-2011» он изобразил лицо курильщика с выпавшими зубами и трубой-сигаретой на стене одноэтажного строения по улице Воеводина, 4б (Екатеринбург). Кодовое название «Дантист» («Dentist») работе позднее дали сами зрители, находясь под впечатлением от желтых и выпавших «зубов»-кирпичей, которые органично вписались в портрет.
Помимо екатеринбургского объекта, в список популярнейших стрит-арт объектов 2011 года вошли работы культового художника Бэнкси (Banksy), немецкого арт-дуэта Херакут (Herakut), итальянца Блю (Blu) и ряда других художников.
Отметим, что сегодня, 12 января, в блоге фестиваля «Стенограффия» (streetart-ekb.livejournal.com) будет опубликовано видео о создании данной работы. Оно станет своеобразным тизером к премьере фильма о фестивале, которая запланирована на 29 февраля 2012.