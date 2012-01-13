Коммунальщики считают, что брянская трагедия возможна и в Екатеринбурге

В ней приняли участие заместитель начальника Уральского регионального поисково-спасательногоотряда МЧС России Геннадий Лебзак, и.о. заместителя руководителяУральского управления Федеральной службы по экологическому техническому иатомному надзору Дмитрий Дрок, первый заместитель генеральногодиректора по стратегическому развитию ЕМУП «Водоканал» Сергей Рахманов,заместитель технического директора по эксплуатации ЕМУП «Водоканал»Кирилл Шутов, главный инженер ОАО «Свердловская теплоснабжающаякомпания» Андрей Шмельков, представитель муниципального учреждения«Водоотведение и искусственные сооружения» Александр Репин и заведующийотделом геомеханики Института горного дела УРО РАН, доктор техническихнаук (специалист по грунтам) Анатолий Сашурин, сообщает JustMedia.

Напомним, в Брянске мать и ребенок упали в канализационный коллектор,ребенок погиб. По словам представителей коммунальных службЕкатеринбурга, гарантировать отсутствие подобных аварий невозможно -общий износ коммунальных сетей в Екатеринбурге составляет более 50%.Кроме того, природные особенности расположения города на данный моментне учитываются застройщиками при строительстве зданий и прокладке сетей.По словам Анатолия Сашурина, специалиста по грунтам, места повышеннойаварийности совпадают с местами известных тектонических нарушений.

Тем не менее, осуществляется постоянный контроль состояния сетей,выполняются работы по текущему ремонту, и есть планы по развитию системдиагностирования. Более подробно об этом рассказал заместительгенерального директора «Водоканала» Сергей Рахманов: «На предприятиигорводопровода и в службе водоотведения существуют по две аварийныебригады, которые следят за техническим состоянием эксплуатируемых этимипредприятиями сетей. Кроме того, эти бригады ведут большую работу позамене люков. Также в первом квартале 2012 года будет приобретеноспециализированное диагностическое оборудование - это системанеразрушающего контроля методом теледиганостики, позволяющая осматриватьвнутреннюю поверхность трубопроводов и коллекторов диметром от 150 до1000 мм. Таким образом, можно будет оценивать внутреннее техническое ифактическое состояние трубы, выявлять возможные дефекты, и,соответственно, на максимально раннем сроке устранять неисправности».