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Коммунальщики считают, что брянская трагедия возможна и в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Коммунальщики считают, что брянская трагедия возможна и в Екатеринбурге

13 января 2012, 08:50ОбществоОльга
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