Любительская рыбалка не должна стать «забюрокраченным процессом» – Совет Федерации

Проект федерального закона «О любительском рыболовстве» нуждается в дальнейшем общественном обсуждении и тщательной проработке, отметила заместитель Председателя Совета Федерации Светлана Орлова, анализируя дискуссию, которая состоялась накануне на встрече главы Правительства России Владимира Путина с представителями общественных объединений любительского и спортивного рыболовства.

«Глава кабинета четко дал понять, что сложившая в настоящее время ситуация в данной сфере обернулась против рыболовов-любителей», - подчеркнула вице-спикер СоветаФедерации. При этом С.Орлова заметила, что любительская рыбалка – это очень распространенный семейный вид отдыха в нашей стране, ведь практически 25 миллионов человек в той или иной степени являются рыболовами-любителями.

Далее она сообщила, что еще в августе текущего года в Астрахани на площадке Общероссийского народного фронта данный законопроект широко обсуждался с участием Росрыболовства, общественных организаций, экспертов и ученых. По стране в дискуссии по документу приняли участие тысячи человек, поступило несколько тысяч предложений и комментариев. При этом вице-спикер СФ заметила, что не все вопросы были учтены в обсуждаемом нормативном акте.

«Уверена, что при более широком обсуждении законопроекта мы сможем создать нормальные условия для людей, чтобы любительскую рыбалку никто не мог превратить в забюрокраченный процесс», - подчеркнула С.Орлова.

Особо заместитель Председателя СФ отметила тот факт, что на встрече глава Правительства России дал четкие указания убрать из действующего законодательства нормуо платных путевках для рыбалки на промысловых участках. И подтвердила, что в отдельных субъектах Российской Федерации возникла ситуация, когда всвободном и бесплатном пользовании оказались лишь водоемы общего пользования, малопригодные для осуществления любительского рыболовства.