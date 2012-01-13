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Максим Жидких: «Чем спокойнее хозяин относится к походу к ветеринару, тем спокойнее и его питомец»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Максим Жидких: «Чем спокойнее хозяин относится к походу к ветеринару, тем спокойнее и его питомец»

13 января 2012, 19:28ОбществоАлександра Логинова
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