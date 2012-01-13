Максим Жидких: «Чем спокойнее хозяин относится к походу к ветеринару, тем спокойнее и его питомец»

TagilCity.ru: На Новый год кто-то наверняка подарил своему ребенкукотенка или щенка. Ребенку какого возраста можно дарить домашнегопитомца?

Максим Жидких: Зависит, конечно, от человека. Кто-то незахочет за питомцем ухаживать. Например, ребенок не возьмет на себяответственность, не захочет идти гулять с собакой, а пойдет с друзьями. Ив этом ничего хорошего.

В итоге животное – собака, кошка – передаютсябабушкам. И вот эта бабушка, которой «подарили» стаффорда, бегает повсему двору за ним и не знает, как его удержать. Стаффорд, например,может быть безобидным шалопаем, но однажды ему может что-то непонравиться. То же самое и с кошками. Поэтому заводить животное нужно,когда ваш ребенок находится в сознательном возрасте настаивает Максим Жидких.

TagilCity.ru: Как относитесь к нестандартным животным – тараканам, улиткам, змеям?

МаксимЖидких: Это, конечно, на любителя. Хочет человек – пусть заводит. Ноесли животное приведут к нам, это для нас будет уже внештатная ситуация.Будем изучать литературу, консультироваться со специалистами, которыечаще имеют дело с такими случаями.

TagilCity.ru: Много ли людей в Нижнем Тагиле занимается разведением породистых животных?

МаксимЖидких: Достаточно немало, всех, конечно, я не знаю. Однако есть люди,которые занимаются разведением породистых кошек и собак уже много лет,еще с моего детства. Особого отличия для нас, как для ветеринаров, междупородистыми и непродистыми животными, нет. И методы работы с теми идругими одинаковые.

Вопрос от Евгении: Здравствуйте! Во сколько месяцев желательно кастрировать кота (сейчас ему 7 месяцев)?

МаксимЖидких: Кастрировать кота можно в любом возрасте, с 4 месяцев, оптимальный период для кастрации 6-7 мес., в этом возрасте легче переносят. Но в каждом случае учитывают физиологическое состояние животного.

Вопрос отЕкатерины: Здравствуйте, у меня шотландская вислоухая кошка. В нашихветклиниках про эту породу знают мало, но я читала, что кошки даннойпороды очень болезненные. Так ли это? Лечили уже от всего. Вродевылечили. Но на подушечках всех лапок стали появляться наросты в видевторых когтей, в интернете прочитала, что это кожный рог и появляетсякогда у кошки иммунодефицит или лейкоз! Свозила в клинику, сказали, чтоне знают, что это и просто их отодрали… ну как так то? и даже не смогличто-то порекомендовать кроме смены корма! Может, вы что-то сможетепосоветовать при данных симптомах? Заранее спасибо!

МаксимЖидких: Все верно, порода болезненная, есть пороки, происходящие нагенном уровне - скелетные аномалии. Во всем остальном, Vox audita latet,littera scripta manet – «При всем желании помочь Вам, нет возможностилечить заочно».

Вопрос от посетителя: Котенку 3-4 месяца.Понятно, что играется как маленький. Но он очень агрессивный -царапается, кусает до крови, может броситься. С другой стороны, укуситза руку и зализывает тут же. Когда эта агрессия пройдет, и чем она можетбыть вызвана (PS. кота не обижаем ни физически, ни ограничением в еде!)

Максим Жидких: Котенок очень подвижный, когда вырастет - неговорите, что он Вас не слушается, ведь его воспитание полностью в Вашихруках!

Вопрос от посетителя: Скажите, пожалуйста, можно ливзять котенка, если до этого умер другой? В сентябре купили котенка,прожил всего 4 дня, а по симптомам посмотрели в интернете и тамнаписано, что это, скорее всего, чумка.

Максим Жидких: Нерекомендуется, если было инфекционное заболевание, у не привитогокотенка могут возникнуть те же проблемы со здоровьем. Каждый случайиндивидуален.

Вопрос от Жени: Какой корм лучше выбратькастрированному коту? Если учесть, что у нас в городе выбор небольшой.Что лучше Hills или Royal Canin? И как не заработать мочекаменнуюболезнь, кормя животное сухим кормом, очень этого боимся (коту 1 год).

МаксимЖидких: Есть корма для кастрированных котов. Главное учитывать прикормлении: вес, возраст, покупать корма в упаковке (где указаны срокигодности и какой объем корма требуется для вашего кота).

Вопросот Натальи: Здравствуйте! Нашему котенку 6 месяцев. Мы с детства егоприучали ходить в лоток, но он до сих пор иногда ходит не на свое место.Скажите, может есть способ приучить его так, чтоб он ходил только всвой лоток? или уже бесполезно?

Максим Жидких: В зоомагазинахесть в продаже «приучители» и «отучители», у каждого своя инструкция,предлагаю воспользоваться ими.

Вопрос от посетителя: Добрый день!Котенку 1,5 месяца, сам почти не кушает. По большей части приходитсякормить пипеткой. Очень-очень маленький. Как приучить кушать самому икак и чем его выкормить. Активность проявляет: если играть, будетбегать. Играет с кошками. Много спит. Кормим молоком, детским пюре икашкой.

Максим Жидких: В таком возрасте котята едят уже сами, рекомендую показаться у ветеринарного врача для обследования.

Вопросот Ирины: У меня собака породы американский кокер спаниель, шерстьгустая и кудрявая, но расчесываться он не любит совершенно, истерит пополной программе, когда начинаем заниматься его шевелюрой, даженамордник не спасает! Как можно приучить к этой процедуре? Илипосоветуйте какое-нибудь успокоительное для собаки, чтобы он ненервничал и спал спокойно, пока я его буду чесать. И делают ли так?

МаксимЖидких: Расчесыванию приучают с щенячьего возраста, сложно приучатьвзрослую собаку. Никаких препаратов советовать не буду, в неумелых рукахлекарство становится ядом.

TagilCity.ru: Нам прислали многовопросов и о питании домашних животных. Часто хозяева кормят животных сосвоего стола. Можно ли это делать, или кормить стоит толькоспециальными кормами?

Максим Жидких: Кормить домашних питомцев можно ипростыми продуктами, но отдельно сваренными, а не приготовленными длясебя. То есть без соли, специй.

Можно использоватьпроизводственные корма, и желательно не смешивать эти два вида питания.Но об этом больше расскажут именно люди, которые занимаются продажей иизготовлением кормов. Ветеринары также узнают всю информацию по питаниюот них. Например, мы посещаем различные семинары, которые проводятпроизводители кормов. На такие семинары обычно приглашают череззоомагазины, заводчиков и ветеринарные клиники Нижнего Тагила рассказывает Максим Жидких.

TagilCity.ru: Что делать тем людям, которые решаются подобрать животное на улице?

МаксимЖидких: Если ты заводишь животное, то нужно быть готовым к соблюдениюопределенных правил. Подобрал животное на улице – сходи к ветеринару.Специалист проверит наличие блох, кожных заболеваний, в уши заглянет, врот заглянет. И скажет свои пожелания.

Если заболеваний нет, тоживотное надо проглистогонить, через 7-10 дней придти на вакцинацию. Укаждого животного будет свой график дальнейшей вакцинации, мы расскажем,как питомца правильно кормить и содержать. Чтобы не появились причиныдля очередного похода к нам.

Вопрос от Ларисы: Добрый день! Недавнона моих глазах маршрутка сбила бездомную собаку. Она получила тяжелуютравму головы и умерла у меня на руках буквально через 5 минут. Нобывают случаи, когда животным можно успеть помочь и успеть их спасти.Вопрос такой: есть ли в нашем городе аналог «человеческой» неотложки,типа «скорая ветпомощь»? Если да, то как вызвать такую «скорую», иликуда звонить-бежать в таких случаях? Если нет, то почему бы неорганизовать? Спасибо.

Максим Жидких: Может, такие услуги оказывают только частные врачи, в государственной ветеринарной службе неотложек нет.

Вопросот Ириши: Как вы относитесь к появлению в нашем городе людей, которыеотстреливают бездомных собак, какой видите выход из этой ситуации? Ведьмногие из бездомных животных оказались на улице не по своей воле!

Выходиз этой ситуации прост, но не дешев, приют в городе один и он,наверное, переполнен, а желающих им оказывать помощь видно не так много

TagilCity.ru: А как подготовить животное к походу к ветеринару, чтобы оно не нервничало?

МаксимЖидких: Конечно, есть различные успокаивающие препараты, но не надосразу же бросаться приобретать их. Не надо нагонять жути – животное тожебудет переживать, оно же видит вашу реакцию, ваше волнение! Бываютситуации, когда к нам приводят животное, и оно поднимает крик. Забегаетхозяин, спрашивает «Что вы такое делаете?», а мы еще ничего не делаем, апитомец уже обеспокоенный.

Чем спокойнее хозяин относится к походу к ветеринару, тем спокойнее и его питомец уверен Максим Жидких.

Нобывают и казусы. Хозяин сообщает, что животное очень спокойное, а наприеме начинается дикое шипение. То есть выбирается тактика «Лучшаязащита – это нападение». А бывает наоборот, нас предупреждают, чтоживотное агрессивное. А на приеме оно тихое и мирное, и зверь позволяетделать с собой все, что нужно. А только ему становится лучше, либо онпонял, что его привели на повторный прием, то может начатьсопротивляться. Поведение питомцев может отличаться от домашнего, когдавы приносите его к ветеринару и это тоже надо учитывать.

TagilCity.ru: А большой ли коллектив у вашей клиники?

МаксимЖидких: На сегодня у нас числится 7 сотрудников, 2 из них находятся вдекретных отпусках. Поэтому сейчас, если на прием пришли сразу несколькочеловек с питомцами, то могут работать одновременно 3 специалиста. Еслиоперация, то бывает и так, что на ней заняты все 5 человек.

TagilCity.ru: Какие пожелания у вас есть к тем жителям Нижнего Тагила, которые имеют домашних питомцев?

МаксимЖидких: Хочу пожелать, чтобы люди читали и запоминали всю информацию,которую мы хотим до них донести. Бывают ситуации, когда простояв вочереди, человек узнает, что нужная ему информация была вывешена настене в клинике. Поэтому будьте внимательнее.

Берите с собой хорошеенастроение, когда идете на прием к ветеринару, и все вопросы всегдаможно будет решить советует Максим Жидких.