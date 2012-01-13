Питание детей в тагильских загородных лагерях организовано хорошо
В начале января специалисты отдела по развитию потребительского рынка и услуг Администрации города провели обследование организации питания детей и подростков в загородных лагерях. Такие обследования проводятся ежегодно.
Как сообщает сайт ntagil.org, в период зимних каникул 2011/2012 гг. было организовано оздоровлениедетей в шести загородных лагерях – «Уральский огонек», «Баранчинскиеогоньки», «Звездный», санаторий-профилакторий «Ключики», санаторий«Руш», детский санаторий № 2 «Антоновский».
Как показало обследование, питание детей и подростков было организованоудовлетворительно. Дети питались 4 - 6 раз в день. Средняя суточнаястоимость рациона питания на одного ребенка в санатории составила -240руб., загородных лагерях – 190 руб., с дневным пребыванием - 90 рублей.
Для профилактики дефицита витаминов и микронутриентов в питании учащихсяиспользовались витаминизированные продукты: обогащенныйминерально-витаминным комплексом батон «Валетек», йодированная соль,напиток «Золотой шар». Дети в достаточном количестве получали мясо,рыбу, молочнокислые продукты, фрукты свежие, соки. Ежедневно проводилась«С»- витаминизации пищи.
Специалистами отдела были даны рекомендации по соблюдению СанПиНа ивыполнению необходимых санитарно-противоэпидемиологических мероприятий.
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