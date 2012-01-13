Питание детей в тагильских загородных лагерях организовано хорошо

Как сообщает сайт ntagil.org , в период зимних каникул 2011/2012 гг. было организовано оздоровлениедетей в шести загородных лагерях – «Уральский огонек», «Баранчинскиеогоньки», «Звездный», санаторий-профилакторий «Ключики», санаторий«Руш», детский санаторий № 2 «Антоновский».

Как показало обследование, питание детей и подростков было организованоудовлетворительно. Дети питались 4 - 6 раз в день. Средняя суточнаястоимость рациона питания на одного ребенка в санатории составила -240руб., загородных лагерях – 190 руб., с дневным пребыванием - 90 рублей.