Рэпер Сява дал свой ответ на оскорбление Жириновским уральцев
13 января 2012, 18:46Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Напомним, на днях в сети появился скандальный ролик, в котором Владимир Жириновский высказывается об уральцах, строителях и жителях деревни, называя их дебилами.
Представители партии ЛДПР, в том числе Руководитель фракции ЛДПР вЗаконодательном Собрании Свердловской области Максим Ряпасов, называютэто видео заказом администрации губернатора.
Известный пермяк и популярный среди молодежи рэпер Сява выложил в интернет свою версию видео. В нем он со своим другом смотрит и комментирует высказывания Владимира Жириновского.
{flv}reper_syava_zhirinovskiy{/flv}
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей