Роспотребнадзор усилит контроль за соками из США и Бразилии

Управления Роспотребнадзора по субъектам РФ получили указание «контролировать соковую продукцию из цитрусовых, изготовленную из концентрата, произведенного в Бразилии и США».

Ранее в соках, изготовленных из бразильского концентрата, был обнаружен карбендазим, который используется для защиты растений от «черной пятнистости» (вида плесени), гласит сообщение на сайте управления США понадзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств.

Если в соковой продукции будет превышен норматив содержания карбендазима, то Роспотребнадзор требует принять меры, направленные на прекращение ее реализации.