Роспотребнадзор усилит контроль за соками из США и Бразилии
13 января 2012, 08:55ОбществоОльга
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Роспотребнадзор усилит контроль за поставками цитрусовых соков из США и Бразилии после обнаружения в них химиката, который используется для защиты апельсиновых деревьев от плесени, сообщает официальный сайт ведомства.
Управления Роспотребнадзора по субъектам РФ получили указание «контролировать соковую продукцию из цитрусовых, изготовленную из концентрата, произведенного в Бразилии и США».
Ранее в соках, изготовленных из бразильского концентрата, был обнаружен карбендазим, который используется для защиты растений от «черной пятнистости» (вида плесени), гласит сообщение на сайте управления США понадзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств.
Если в соковой продукции будет превышен норматив содержания карбендазима, то Роспотребнадзор требует принять меры, направленные на прекращение ее реализации.
Бразилия является одним из ключевых поставщиков апельсинового сока для России, Европы и Северной Америки.
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