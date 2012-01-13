Сборная КВН Нижнего Тагила покоряет международные и областные фестивали (ФОТО)

Сначала мы стали участниками Фестиваля в Кургане 9 декабря. Прямо оттуда наша команда отправилась в Екатеринбург, где 13 декабря состоялся Международный фестиваль. Два события подряд и два таких прекрасных результата – это большое достижения для нашей команды рассказывает руководитель творческого объединения «Красная кнопка» Сергей Гетманенко.

На фестивале в Кургане участвовало 22 команды из Челябинской, Курганской, Свердловской области и Казахстана. Что касается второго мероприятия, то на нем также собралось порядка 20 команд. Так что конкуренция была жесткая, и добиться таких высоких результатов тагильчанам помогла хорошая подготовка и качественный юмор.

Я считаю, что наша сборная - очень сильная команда. В ее состав входят ребята из команд учебных заведений города: это студенты или выпускники Нижнетагильского Торгово-экономического техникума, НТИ (ф) УрФУ и Нижнетагильского филиала УИЭУиП отмечает Сергей.

Фото предоставлено творческим объединением «Красная кнопка»