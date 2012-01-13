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Семья Янович из Нижнего Тагила ввосьмером ютится на 33 квадратных метрах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Семья Янович из Нижнего Тагила ввосьмером ютится на 33 квадратных метрах

13 января 2012, 11:10Общество
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