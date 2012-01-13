Семья Янович из Нижнего Тагила ввосьмером ютится на 33 квадратных метрах

По материалам «Студии-41», мать семейства не работает, а отец занимается ремонтом квартир, но его заработка хватает только на еду для большого семейства. По закону, многодетной семье положена субсидия от государства, но Янович не спешат ей воспользоваться. Супруги также еще не получили материнский капитал. Дело в том, что положенные им полтора миллиона рублей, по заявлению главного специалиста по обеспечению жильем граждан Нижнего Тагила Юлии Булычевой, можно будет потратить только на строительство жилья.