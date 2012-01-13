Семья Янович из Нижнего Тагила ввосьмером ютится на 33 квадратных метрах
Вообще в семействе восемь детей, но одна из дочерей проживает у бабушки с дедушкой. Дело в том, что у девочки ДЦП, и родители не могут ухаживать за ней в маленькой квартирке, полной детворы.
По материалам «Студии-41», мать семейства не работает, а отец занимается ремонтом квартир, но его заработка хватает только на еду для большого семейства. По закону, многодетной семье положена субсидия от государства, но Янович не спешат ей воспользоваться. Супруги также еще не получили материнский капитал. Дело в том, что положенные им полтора миллиона рублей, по заявлению главного специалиста по обеспечению жильем граждан Нижнего Тагила Юлии Булычевой, можно будет потратить только на строительство жилья.
Семья не может и не собирается ждать, когда построится более просторное жилье. Деньги им нужны прямо сейчас. Поэтому вместо того, чтобы воспользоваться положенными субсидиями, супруги пишут письма президенту, премьеру и властям Свердловской области, но помочь семье Янович пока нет возможности.
В Государственную думу поступил законопроект о включении в число льготников на получение жилья многодетных семей, но он пока не принят рассказал уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков.
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