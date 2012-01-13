Тагильчане не скупились на новогодние подарки для своих близких. Многие тратили больше 2 тысяч рублей

На сайте Tagilcity.ry был проведен опрос, целью которого было выяснить, в каком ценовом диапазоне жители Нижнего Тагила предполагают подобрать подарок для близкого человека. Результаты показали, что многие не скупятся на подарки и тратят на них больше 2 тысяч рублей. Во всяком случае, так подтвердило более половины опрошенных.

8 и 11% респондентов тратили на подарок не больше 2000 и 1500 рублей соответственно. Может быть, это и логично, ведь кошелек-то не резиновый. А тут еще расходы на праздничный стол, сувениры друзьям и коллегам, траты на развлечения в конце концов.

Что касается остальных, то 14% ответили, что не будут покупать подарок дороже 1000 рублей. Совсем скромными на подарки оказались еще 11 процентов пользователей. Они решили ограничиться безделушкой стоимостью не более 500 рублей. Наверное, в эту ценовую категорию могут попасть сувениры или, например, коробка конфет. Что ж, дареному коню в зубы не смотрят.

Результаты опроса показали, что «тагильские» показатели не выходят за рамки общероссийских. Например, исследования компании TNS показали, что россияне на один подарок тратят в среднем 1000-2000 рублей (конечно, речь идет о подарках для близких людей). А почти 40% выкладывают на новогодний подарок от 5 до 10 тысяч.

Оригинальные подарки нелегко искать, но вдвойне приятно дарить. Вы считаете, что цветы для женщины – обычный подарок? Тогда подарите необыкновенный букет. Например, синие розы купитьможно через интернет, причем сразу с доставкой.