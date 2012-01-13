Тагильские телевизионщики сами перевели и озвучили итальянский сериал

Для нашей телекомпании это был первый подобный опыт. Сам я выступаю в роли переводчика и озвучиваю все мужские роли. Перевод в первую очередь был сложен тем, что итальянский язык емче и короче русского поделился Александр Мартиросов.

Отмечу, что в России был переведен и готов к прокату лишь первый сезон сериала. Но руководство «Тагил-ТВ» приняло решение перевести и второй сезон. Перевод и озвучка согласованы с владельцами прав на сериал, и потому все остальные россияне увидят его именно в переводе тагильских телевизионщиков.

Александр Мартиросов считает, что сериал понравится всем тагильчанам, но в особенности тем, кто смотрел сериал «Спрут». Потому как критики называют «Антимафию» «Спрутом» нашего времени. Действие происходит в Палермо. Главные героини – две женщины. Одна из них из полиции, а вторая – из Коза-Ностры. В центре сюжета – противостояние этих героинь.

Жители Нижнего Тагила могут посмотреть сериал о современной итальянской мафии по вторикам, средам и четвергам в 19-30 на «Тагил-ТВ».