Терраса из поликарбоната
Все чаще в наше время люди задумываются о благоустройстве площадок для отдыха. Кто-то называет их террасами, для кого-то это веранда. Разберемся с определениями, чтобы окончательно не запутаться.
Под террасой будем подразумевать открытую пристройку с крышей, расположенную на земле или над первым этажом. Тогда верандой будет считаться закрытая терраса, являющаяся его продолжением.
Для строительства таких площадок наилучшим образом подходит поликарбонат. Это универсальный, практичный и достаточно недорогой материал, удачно применяемый для навесного покрытия. К преимуществам использования поликарбоната можно отнести его высокую ударопрочность, способность выдержать неблагоприятное воздействие солнца, ветров и осадков, легкость очистки от загрязнений и долговечность.
Террасы из поликарбоната отличаются большим разнообразием дизайнов. Гибкость материала, использование его совместно с металлическим каркасом – ключ к успеху в создании уникальных и устойчивых конструкций. Крыши из поликарбоната пропускают солнечные лучи, задерживая ультрафиолет. Это способствует созданию уюта и комфортной обстановки в помещении, где использованы подобные крыши.
Проявить фантазию так же стоит и при ограждении окружающей территории. Оградки могут быть различными. Искусно выкованное ограждение, поражающее всех сложностью декоративных элементов, увитая растениями, решетка из прутьев – выбор за Вами. А для дополнительного декорирования можно еще купить специальные зенитные фонарики, тоже сделанные из поликарбоната.
Отдельного разговора стоят летние кафе из поликарбоната.
Эти временные конструкции пользуются особой популярностью в жаркие летние дни, имея особые преимущества по сравнению с аналогичными кафешками, расположенными в капитальных помещениях.
Летнее кафе из поликарбоната отличается от стеклянного легкостью, повышенной прочностью и противоударностью. А такое важное свойство, как возможность принимать любые причудливые формы – просто кладезь идей для дизайнеров, воплощающих в жизнь самые нереальные проекты.
В зависимости от пожеланий заказчика, навесы могут быть классической формы, а могут поражать сознание рядами арок и ярусов. Каким бы ни были пожелания заказчиков – они будут учтены в индивидуальном порядке при создании проекта.
Летнее кафе из поликарбоната, сделанное по стандартным требованиям, стоит намного дешевле фантазийных проектов. Но эксклюзивный проект обязательно привлечет внимание новых посетителей, что поможет быстро окупить все расходы, связанные со строительством.