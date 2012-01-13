Терраса из поликарбоната

Под террасой будем подразумевать открытую пристройку с крышей, расположенную на земле или над первым этажом. Тогда верандой будет считаться закрытая терраса, являющаяся его продолжением.

Для строительства таких площадок наилучшим образом подходит поликарбонат. Это универсальный, практичный и достаточно недорогой материал, удачно применяемый для навесного покрытия. К преимуществам использования поликарбоната можно отнести его высокую ударопрочность, способность выдержать неблагоприятное воздействие солнца, ветров и осадков, легкость очистки от загрязнений и долговечность.

Террасы из поликарбоната отличаются большим разнообразием дизайнов. Гибкость материала, использование его совместно с металлическим каркасом – ключ к успеху в создании уникальных и устойчивых конструкций. Крыши из поликарбоната пропускают солнечные лучи, задерживая ультрафиолет. Это способствует созданию уюта и комфортной обстановки в помещении, где использованы подобные крыши.

Проявить фантазию так же стоит и при ограждении окружающей территории. Оградки могут быть различными. Искусно выкованное ограждение, поражающее всех сложностью декоративных элементов, увитая растениями, решетка из прутьев – выбор за Вами. А для дополнительного декорирования можно еще купить специальные зенитные фонарики, тоже сделанные из поликарбоната.

Отдельного разговора стоят летние кафе из поликарбоната.

Эти временные конструкции пользуются особой популярностью в жаркие летние дни, имея особые преимущества по сравнению с аналогичными кафешками, расположенными в капитальных помещениях.

Летнее кафе из поликарбоната отличается от стеклянного легкостью, повышенной прочностью и противоударностью. А такое важное свойство, как возможность принимать любые причудливые формы – просто кладезь идей для дизайнеров, воплощающих в жизнь самые нереальные проекты.

В зависимости от пожеланий заказчика, навесы могут быть классической формы, а могут поражать сознание рядами арок и ярусов. Каким бы ни были пожелания заказчиков – они будут учтены в индивидуальном порядке при создании проекта.