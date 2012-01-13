В Свердловской области пытаются решить проблему с нехваткой талонов техосмотра
13 января 2012, 18:40ОбществоВалерия Лошкарева
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В областном правительстве не исключили возможность введения на территории региона временных талонов.
Сейчас техосмотр можно пройти лишь в 19 пунктах из 116 существующих. Шесть из них расположены в Екатеринбурге, два – в Нижнем Тагиле. Остальные в Каменске-Уральском, Асбесте, Березовском, Арамили, Реже, Верхней Пышме, Артемовском, Кушве, Среднеуральске, Ревде и в Талицком районе.
Столь малое количество действующих пунктов объясняется тем, что большинство просто не прошло регистрацию в союзе автострахОвщиков, сообщили АПИ в областной ГИБДД.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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