В Свердловской области пытаются решить проблему с нехваткой талонов техосмотра

Сейчас техосмотр можно пройти лишь в 19 пунктах из 116 существующих. Шесть из них расположены в Екатеринбурге, два – в Нижнем Тагиле. Остальные в Каменске-Уральском, Асбесте, Березовском, Арамили, Реже, Верхней Пышме, Артемовском, Кушве, Среднеуральске, Ревде и в Талицком районе.