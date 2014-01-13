2013 год был насыщен волонтерской работой: в Нижнем Тагиле встретились местные активисты (ФОТО)

Итоги прошедшего года озвучил координатор Центра поддержки гражданских инициатив «Вместе» Евгений Краузе.

В 2013 году было проведено 26 мероприятий и проделано очень много работы. Сюда входят и благотворительные концерты, и семинары по профилактике наркомании в учебных заведениях, и праздники для детей, и озеленение территории, и уборка мусора, и благотворительные акции, и т.д. Также совместно с ПДН и ТКДН районов города, была оказана помощь многим семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Так, например, к 1 сентября, волонтёры собрали 5015 школьных единиц, в результате сформировав из них 197 школьных наборов.

За новогодние праздники, которые были как в начале, так и в конце 2013 года, волонтёры ЦПГИ «Вместе», подарили более 200 сладких подарков, а также была оказана помощь вещами этим семьям. Волонтёры также участвовали в рейдах ПДН, по более 100 семьям. Были выявлены, в чём нуждается каждая из них и чем ей можно будет помочь. Работая в этом направлении, волонтёры не оставили без внимания и пригород. Несмотря на дальние расстояния, волонтёры охватили такие посёлки и сёла как Первомайка, Краснополье, Петрокаменск, Большая Лая, Горноуральск, Уралец, Висим, Висимо-Утка, г. Нижняя Тура.

Фотографии предоставлены ЦПГИ «Вместе»

Кроме того, 1 ноября благотворительный фонд «Независимость» получил сертификат соответствия национальному стандарту. Теперь работа с наркозависимыми ведется по национальному стандарту ГОСТа, который они успешно прошли.

Как делятся с TagilCity.ru активисты, работы на 2014 год стало ничуть не меньше, а даже больше. Радует, что движение становится все более продуктивным и профессиональным. А количество людей, который готовы безвозмездно помогать ближним и дальним, только увеличивается.

Вместе мы сможем сделать большую работу, которая не может остаться бесследной во многих судьбах людей подчеркнул Евгений Краузе.

Фотографии предоставлены ЦПГИ «Вместе»

Рабочая встреча продолжилась обсуждением дальнейшего взаимодействия между благотворительными фондами, которые входят в состав ЦПГИ «Вместе», и планирования мероприятий на 2014 год. Встреча помогла определить, в каком направлении ведется общественная работа и где ее надо усилить. К слову, оживленное обсуждение продолжилось и во время фуршета, который приготовили организаторы мероприятия. Активисты поделились, что встреча прошла в теплой и дружественной обстановке.