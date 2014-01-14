Новое поколение Honda Fit представили на автосалоне в Детройте
14 января 2014, 05:53ОбществоРОман БОТов
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Официальная презентация нового Honda Fit (в Европе называется Jazz) состоялась на Североамериканском международном автосалоне в Детройте.Новый Fit оснащается совершенно новым 1,5-литровым двигателем с прямым впрыском мощностью 130 л.с.
(в табуне у предшественника было на 13 лошадок меньше). Силовой агрегат работает в паре с 6-ступенчатой механической
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