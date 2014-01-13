ПРОМКО активно делится новостями

Компания ПРОМКО вошла в тройку организаций, активно раскрывающих свои новости на крупнейшем интернет-ресурсе города Нижний Тагил TagilCity.ru в 2013 году.

ПРОМКО заняло третью позицию рейтинга, разместив на портале с мая 2012 года 56 новостей, из них 34 были опубликованы в 2013 году. Новости касаются нововведений в производстве, профессиональных достижений компании, благотворительной деятельности, участия в региональных, всероссийских и международных выставках. Также ПРОМКО информирует пользователей городского портала о проведении конкурсов.

Первую и вторую строчки рейтинга заняли компании МегаФон (49 новостей) и «КОНКОРД» автоцентр NISSAN (38 новостей) соответственно. Всего на портале TagilCity.ru новостные публикации размещают порядка 100 компаний.