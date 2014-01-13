Тагильчане гадают, сколько трамплинов на горе Долгая. И другие каверзные вопросы о городе (ВИДЕО)

В этом деле наш портал начал активно сотрудничать с пабликом «Типичный Тагильчанин» - самой многочисленной тагильской группой в социальной сети. [ТТ]: online – занимательный молодежный проект, в котором обыкновенные прохожие, жители нашего города неожиданно попадают под поле зрения камеры и вынуждены отвечать на, казалось бы, простые вопросы о родном городе.

В социальной сети такой проект вызвал большой резонанс: и тут есть, чем заинтересоваться. Даже элементарные вопросы у многих вызывают недоумение, а это значит, что нашим жителям есть куда стремиться и есть что повторить.

Элементарно, этот проект нужен, чтобы проверить знания горожан на тему истории и всего остального. Так сказать, проверяем и учим говорит главный администратор группы Антон Антоненко.

TagilCity.ru рад поддержать проект, поэтому когда поступило предложение о взаимодействии, мы живо откликнулись. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы тагильчане знали историю родного города, могли без труда назвать выдающихся личностей Нижнего Тагила, причем не только времен Черепановых и Демидовых, но и деятелей современности.

Кстати, новые выпуски теперь будут выходить каждую неделю. Кроме того, пользователи TagilCity.ru могут предлагать в комментариях собственные вопросы о Нижнем Тагиле, которые, возможно, будут озвучены в следующих сериях проекта.