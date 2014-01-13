Тагильчане, со Старым Новым годом! На Театральной площади будет праздничный концерт (ФОТО)

И сегодня каждый тагильчанин получит замечательную возможность «доомтетить» самый любимый праздник. Кстати, для верующих людей именно Старый Новый год имеет особое значение, ведь «от души» отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста.

Интересный факт: разница между Юлианским и Григорианским календарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен в году от Рождества Христова не является кратным четырем, на один день. Так что с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. А с 2101 года – Рождество и Старый Новый год будут отмечаться на день позже.

Из года в год популярность Старого Нового года выходит всё дальше за пределы России, которая уже не является исключением. Все больше людей относятся к нему как к самостоятельному празднику, продлевающему очарование Нового года. Этот праздник, в отличие от суетного своего «брата-близнеца», - более спокойный и размеренный.

В Нижнем Тагиле сегодня состоится праздничный концерт, посвященный Старому Новому году. Начнется он в 17:00 на главной площади нашего города! Кстати, по словам Валерия Георгиевича Сурова, ёлка в таком режиме будет работать до конца месяца, если акты вандализма по отношению к ледяным скульптурам не участятся.

Включи Главную ёлку города сам!

Готовь сани летом - www.tamada-gromov.ru призывает прислушаться к этим словам. Пусть сейчас только начало года, но настоящие ценители зимних праздников начинают разыскивать ведущего на Новый Год заранее. Долой скучное застолье, оливье и шампанское - настоящий мастер покажет класс!