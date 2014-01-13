В Нижний Тагил прилетели тропические бабочки: музей ИЗО приглашает на выставку
13 января 2014, 09:45Общество
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Нижнетагильский музей изобразительных искусств продолжает радовать тагильчан интереснейшими и познавательными проектами. На этот раз в Нижний Тагил прибыл целый «отряд» красивейших тропических бабочек.
Со второго января по шестнадцатое февраля все желающие тагильчане могут посетить увлекательную выставку живых тропических бабочек. Кстати, красавицы свободно летают по залу, и с ними можно даже фотографироваться.
Кроме того, на выставку бабочек приезжают растения-хищники! Только с тридцатого января по второе февраля включительно на выставке бабочек гостит московский коллекционер растений-хищников Сергей Куницын. Вы сможете своими глазами увидеть удивительные плотоядные растения, услышать увлекательный рассказ специалиста и даже приобрести себе домашнее растение-хищника!
Добавим, на выставке вы можете посмотреть познавательные фильмы, поучаствовать в интересных мастер-классах и послушать увлекательную экскурсию.
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