В Нижний Тагил прилетели тропические бабочки: музей ИЗО приглашает на выставку

Со второго января по шестнадцатое февраля все желающие тагильчане могут посетить увлекательную выставку живых тропических бабочек. Кстати, красавицы свободно летают по залу, и с ними можно даже фотографироваться.

Кроме того, на выставку бабочек приезжают растения-хищники! Только с тридцатого января по второе февраля включительно на выставке бабочек гостит московский коллекционер растений-хищников Сергей Куницын. Вы сможете своими глазами увидеть удивительные плотоядные растения, услышать увлекательный рассказ специалиста и даже приобрести себе домашнее растение-хищника!

Добавим, на выставке вы можете посмотреть познавательные фильмы, поучаствовать в интересных мастер-классах и послушать увлекательную экскурсию.