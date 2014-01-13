В новогоднюю ночь уральцы проговорили 95 миллионов минут

Популярными были не только звонки близким, в Новый год уральцы также отправили 18 миллионов SMS-сообщений, для поздравлений через интернет потребовалось более 7 миллионов 700 тысяч мегабайт интернет-трафика. Такой объем данных можно сравнить с отправкой по электронной почте или через социальные сети пяти миллионов красочных новогодних открыток или трех миллионов музыкальных композиций в формате MP3. При этом жители семи городов Урала: Екатеринбурга, Перми, Кирова, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Нижневартовска и Нефтеюганска радовали друзей пожеланиями на 4G-скорости.

Сеть «МегаФона» на Урале успешно справилась с новогодней нагрузкой, даже несмотря на то, что длительность поздравлений с 31 декабря 2013 года на 1 января 2014 года увеличилась более чем на 10 миллионов минут по сравнению с тем же периодом прошлого года. Новогодняя ночь считается у связистов одной из самых сложных, и уже не первый год мобильная связь от «МегаФона» продемонстрировала высокую степень надежности и качества предоставляемых услуг» рассказал директор по инфраструктуре Уральского филиала ОАО «МегаФон» Антон Щербаков.