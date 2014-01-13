В новогоднюю ночь уральцы проговорили 95 миллионов минут
Во время празднования Нового года абоненты «МегаФона» на Урале проговорили более 95 миллионов минут, установив исторический максимум по продолжительности поздравлений за всю историю развития мобильной связи в регионе.
Популярными были не только звонки близким, в Новый год уральцы также отправили 18 миллионов SMS-сообщений, для поздравлений через интернет потребовалось более 7 миллионов 700 тысяч мегабайт интернет-трафика. Такой объем данных можно сравнить с отправкой по электронной почте или через социальные сети пяти миллионов красочных новогодних открыток или трех миллионов музыкальных композиций в формате MP3. При этом жители семи городов Урала: Екатеринбурга, Перми, Кирова, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Нижневартовска и Нефтеюганска радовали друзей пожеланиями на 4G-скорости.
Сеть «МегаФона» на Урале успешно справилась с новогодней нагрузкой, даже несмотря на то, что длительность поздравлений с 31 декабря 2013 года на 1 января 2014 года увеличилась более чем на 10 миллионов минут по сравнению с тем же периодом прошлого года. Новогодняя ночь считается у связистов одной из самых сложных, и уже не первый год мобильная связь от «МегаФона» продемонстрировала высокую степень надежности и качества предоставляемых услуг» рассказал директор по инфраструктуре Уральского филиала ОАО «МегаФон» Антон Щербаков.
Интересно, что используя возможности мобильного интернета, уральцы поздравляют друг друга заранее - пик новогодних интернет-поздравлений пришелся на период с 19:00 до 20:00 31 декабря 2013 года. Максимальное число звонков, SMS и MMS было традиционно совершено сразу после боя курантов, в первый час нового года.