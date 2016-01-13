Бескорыстие в наши дни: в Екатеринбурге девушка нашла деньги в банкомате и вернула их владельцу

12 января Мария подошла по своим делам к одному из банкоматов в центре Екатеринбурга. К её удивлению, она обнаружила забытые там деньги и чек операции. Видимо человек, забывший их, очень спешил.

Возможно, нашлись бы люди, которые без каких-либо угрызений совести забрали деньги себе. Но Мария решила поступить иначе. Она намерена разыскать их забывчивого владельца и вернуть пропажу. Именно такое сообщение написано на её странице в социальной сети «Facebook». Ей удалось согласовать свои действия с банком и в данный момент они вместе ищут владельца.

Чтобы определить настоящего хозяина денег, она располагает всеми необходимыми данными. Владелец может доказать своё право владения деньгами, назвав последние четыре цифры банковской карты, сумму оставленных денег, остаток на счёте, а также место и банк, где они были оставлены.

Девушка с юмором замечает, что в полиции, куда она обратилась, были шокированы её желанием и предположили её инопланетное происхождение. Честный поступок девушки вызвал бурное обсуждение: кто-то уверен, что девушке «светит уголовка», а кто-то с гордостью за свердловчанку делает репосты в надежде найти хозяина денег.

Эта новость особенно резко выделяется на фоне вчерашнего известия об обмане тагильчанином жительницы Подмосковья, который выманил у нее планшет, а деньги так и не выплатил.

P.S. Как сообщает Мария, хозяина денег уже нашли и сегодня состоится возврат средств в присутствии представителей банка.