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Бескорыстие в наши дни: в Екатеринбурге девушка нашла деньги в банкомате и вернула их владельцу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бескорыстие в наши дни: в Екатеринбурге девушка нашла деньги в банкомате и вернула их владельцу

13 января 2016, 13:45ОбществоДенис Таратонов
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