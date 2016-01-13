ЕВРАЗ НТМК освоил новые виды металлопроката (ФОТО)

В рельсобалочном цехе начато производство крановых рельсов КР-70. Этот профиль

производится из стали марки К-76, химический состав которой позволяет достигать уровня твердости поверхности 280-290 единиц по Бринеллю, что продлевает срок службы проката и обеспечивает сокращение затрат на ремонты подкрановых путей.

ЕВРАЗ НТМК готов производить крановые рельсы для предприятий России и стран СНГ, ведется работа по переходу на соответствующие стандарты. В 2016 году здесь планируется освоить еще два профиля крановых рельсов. В 2015 году в рельсобалочном цехе были освоены крановые рельсы КР-120.

В крупносортном цехе ЕВРАЗ НТМК освоен уголок контррельсовый СП-850, являющийся важным элементом железнодорожного полотна, обеспечивая безопасное передвижение составов через стрелочные переводы.

Контррельсовый уголок изготавливается из стали марки К-68. Геометрические размеры профиля полностью соответствуют техническим требованиям российских железных дорог.

Представители заводов по производству стрелочных переводов, которые являются основными потребителями данного вида проката, произвели контрольную проверку продукции и были полностью удовлетворены её механическими свойствами, макроструктурой и геометрией профиля, а также уровнем твердости поверхности.

Также в крупносортном цехе освоено производство заготовки сердечника для изолирующего стыка рельсов типа Р65. Изолирующие стыки рельсов применяются в конструкциях пути для обеспечения работы устройств автоблокировки и электрической централизации.

Для производства каждого вида проката был изготовлен комплект необходимых валков прокатных клетей, разработана калибровка.