«МегаФон» создал специальное предложение для абонентов Свердловской области, Тюмени, Югры и Ямала

С ноября 2015 года мы обнулили стоимость внутрисетевых звонков на самой популярной у наших абонентов тарифной линейке «Все включено». А в середине декабря продолжили приятно удивлять клиентов и внедрили дополнительные изменения для отдельных территорий, – говорит директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов. – Линейка тарифов «Все включено» является самой популярной в «МегаФоне» – в России более четверти клиентов компании выбрали для себя именно этот тариф, на Урале около половины клиентов отдают предпочтение «Все включено». А в ХМАО, ЯНАО, Тюменской и Свердловской областях этот показатель еще выше.

Различные обновления затронули пять тарифов «Все включено» от «XS до VIP». Они разработаны для более комфортного общения и передачи данных. Обо всех особенностях и исключениях в изменениях линейки «Все включено» можно узнать на официальном сайте «МегаФона» или в салонах связи. А главное изменение следующее: на «старших» тарифах общение в поездках по России как в домашнем регионе (кроме «XS»). Клиенты получили возможность, находясь на территории страны, звонить и отправлять SMS-сообщения на любые номера, а также пользоваться интернетом.

На «младшем» тарифе линейки – «XS» удваивается пакет минут, то есть теперь клиент может звонить до 1000 минут внутри сети в любую точку России. Также для жителей Югры и Ямала на тарифе «Все включено М» пакет минут увеличился с 500 до 600 минут.

Улучшения коснулись и интернет-возможностей. Теперь на «Все включено S» увеличивается пакет интернета с 3 до 4 Гб.