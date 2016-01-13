На Среднем Урале с 13 января по 9 февраля пройдет областной этап Всероссийской олимпиады школьников

На Среднем Урале стартовал областной этап Всероссийской олимпиады школьников. Он пройдет с 13 января по 9 февраля.

В этом году участниками олимпиады станут 1753 человека — это старшеклассники из 50 муниципальных образований Свердловской области.

Количество участников растет. Главные «активисты» — это школьники из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новоуральска, Ирбита, Качканара, Каменска-Уральского, Лесного рассказала начальник центра по работе с одаренными детьми Дворца молодежи Людмила Кулагина.

Главная цель всероссийского олимпиадного движения — выявление и адресная поддержка талантливых старшеклассников, которые в будущем станут интеллектуальной элитой страны. Победители олимпиад получают поддержку для дальнейшего развития своих способностей, а участники, показавшие лучшие знания на заключительных состязаниях, — право на поступление в любой вуз по профильным направлениям вне конкурса.

С прошлого года Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 общеобразовательным предметам. В этом году самыми популярными предметами стали английский язык, математика, физика, русский язык и физическая культура.

Мероприятия регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников проходят на базе вузов и общеобразовательных учреждений.

В этом году в Уральском федеральном университете будут проведены состязания по физике, астрономии, математике, информатике, химии, биологии, экологии, русскому языку, литературе, экономике, физической культуре, ОБЖ, истории и обществознанию, а в Уральском государственном педагогическом университете — по праву, географии и искусству. Знание английского языка проверят в гимназии №2, немецкого — в гимназии № 37, французского — в гимназии №39. Олимпиада по технологии состоится в лицее № 180 сообщает департамент информационной политики губернатора области.

В жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников вошли известные ученые, преподаватели высших учебных заведений Екатеринбурга, лучшие педагоги Свердловской области. Олимпиада проводится при поддержке министерства общего и профессионального образования Свердловской области и Центра по работе с одаренными детьми Дворца молодежи.