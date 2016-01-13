«Точно не слипнется!» Правда ли, что работникам УВЗ профсоюз подарил на Новый год несколько конфет? (ФОТО)

Комментатор сообщал о том, что у членов профсоюза удерживается 1% от зарплаты, что раньше подарки были более солидными, чем сейчас. На фотографии, размещённой пользователем, было семь весьма бюджетных конфет.

Фото из сообщества «Черный список Тагила»

Редакцию TagilCity.ru заинтересовал этот момент. Неужели подарок действительно настолько скромный? И если да, то с чем это связано?

Это информационный вброс для дискредитации цеховой организации. Профсоюзным цеховым комитетом было подготовлено и организовано чаепитие для работников по участкам с конфетами. В нашей организации свыше 100 цеховых комитетов, и каждый организует поздравление коллективов по-своему, в силу определенных причин, о которых я не буду распространяться. Вот то, что человек взял себе «к чаю» - он и выложил в сеть. А полить грязью в социальных сетях, я так понимаю, есть возможность у каждого рассказала журналистам TagilCity.ru специалист профкома УВЗ по работе с профгрупоргами.

Таким образом, это - не подарок, а конфеты с праздничного стола. Но то, что в разных цехах праздник организовывался по-разному – признают и сами работники профсоюза.

Портал TagilCity.ru напоминает, чуть более месяца назад у профсоюза УВЗ сменился лидер.