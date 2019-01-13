Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Новый 2019 год
Бесплатно фотографировался с детьми: охрана парка в Екатеринбурге выгнала Деда Мороза
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%a1%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%ba

Бесплатно фотографировался с детьми: охрана парка в Екатеринбурге выгнала Деда Мороза

Сегодня, 11:23ОбществоФото: скриншот с видео Сергея Сиренко
Читайте
также
Компенсация за отдых в России: нужна ли она и как ее получить жителям Нижнего Тагила?
Мониторинг, новые камеры и парковки: нововведения в сфере дорог Свердловской области
11 новых законов: что ожидает жителей России с января 2019 года?