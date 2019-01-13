Бесплатно фотографировался с детьми: охрана парка в Екатеринбурге выгнала Деда Мороза
Сегодня, 11:23ОбществоФото: скриншот с видео Сергея Сиренко
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сотрудники ЧОПа в ЦПКиО им. Маяковского выгнали из парка аниматора Сергей Сиренко, который, переодевшись Дедом Морозом, поздравлял посетителей с Новым годом и бесплатно фотографировался с детьми.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказал сам Сергей, после проведенного мероприятия он решил остаться в парке и поздравить посетителей с Новым годом. Также аниматор бесплатно фотографировался с детьми.
Однако охрана парка стала выгонять его с территории, объяснив это тем, что он якобы брал деньги за фотографии. Также охранники пояснили, что фотографироваться «чужим» Дедам Морозам в ЦПКиО запрещено.
Сергей намерен обратиться с жалобой в администрацию города.
Руководство ЧОПа в парке оперативного комментария по поводу произошедшего не дала, обещав сделать это позже, сообщает E1.ru.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Сергей Сиренко
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей