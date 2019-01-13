Бесплатно фотографировался с детьми: охрана парка в Екатеринбурге выгнала Деда Мороза

Как рассказал сам Сергей, после проведенного мероприятия он решил остаться в парке и поздравить посетителей с Новым годом. Также аниматор бесплатно фотографировался с детьми.

Однако охрана парка стала выгонять его с территории, объяснив это тем, что он якобы брал деньги за фотографии. Также охранники пояснили, что фотографироваться «чужим» Дедам Морозам в ЦПКиО запрещено.

Сергей намерен обратиться с жалобой в администрацию города.

Руководство ЧОПа в парке оперативного комментария по поводу произошедшего не дала, обещав сделать это позже, сообщает E1.ru.