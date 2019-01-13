Летевший в Уфу самолет приземлился в аэропорту Кольцово Екатеринбурга дважды
Сегодня, 17:51ОбществоФото: pixabay.com
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Из-за сложных метеоусловий самолет, летевший из Москвы в Уфу, приземлился в Екатеринбургском Кольцово дважды.
Сюжеты: Екатеринбург
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Москвы в Уфу, приземлился в Кольцово Екатеринбурга два раза.
Сообщается, что над аэропортом Уфы самолет сделал около 30 кругов и полетел в Екатеринбург. Приземлиться в Уфе воздушное судно не смогло из-за сложных метеоусловий. Далее самолет повторно вылетел в столицу Башкирии, сделал попытку приземлиться и снова вернулся в Кольцово.
На борту самолета находились 143 человека, они размещены в гостинице. Повторный вылет в аэропорт Уфы запланирован на десять часов вечера, пишет е1.ru.
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