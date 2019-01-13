Летевший в Уфу самолет приземлился в аэропорту Кольцово Екатеринбурга дважды

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Москвы в Уфу, приземлился в Кольцово Екатеринбурга два раза.

Сообщается, что над аэропортом Уфы самолет сделал около 30 кругов и полетел в Екатеринбург. Приземлиться в Уфе воздушное судно не смогло из-за сложных метеоусловий. Далее самолет повторно вылетел в столицу Башкирии, сделал попытку приземлиться и снова вернулся в Кольцово.