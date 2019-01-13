Мэрия Нижнего Тагила обратится в Госдуму с проблемой незаконного катания на животных
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев распорядился подготовить обращение в Государственную думу с просьбой помочь решить проблему с незаконным катанием граждан города на животных.
Проблему незаконного катания детей на животных на улицах города, которое может быть опасным, мэрия Нижнего Тагила планирует решить законодательно. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев на аппаратном совещании отдал распоряжение подготовить обращение с просьбой о помощи с этой проблемой к депутату Государственной думы Алексею Балыбердину.
Покатать детей на оленях, лошадях, пони, верблюдах предлагают у ледовых городков, около парка Бондина, площади Славы и в других местах массового скопления людей.
Отмечается, что за прошедший год уже пострадали два несовершеннолетних ребенка, они упали с животных, а в декабре 2017 года получила травмы женщина, которую сбила с ног испуганная фейерверками лошадь.
По словам главы Ленинского района Геннадия Мальцева, определено только одно место для катания, это часть проспекта Строителей. Административных рычагов воздействия на людей, оказывающих услуги по катанию на животных сейчас нет. Нужна коррекция федеральных законов, которая предусматривала бы ответственность за незаконное оказание данных услуг, пишет АН «Между строк».
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