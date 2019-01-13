Мэрия Нижнего Тагила обратится в Госдуму с проблемой незаконного катания на животных

Проблему незаконного катания детей на животных на улицах города, которое может быть опасным, мэрия Нижнего Тагила планирует решить законодательно. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев на аппаратном совещании отдал распоряжение подготовить обращение с просьбой о помощи с этой проблемой к депутату Государственной думы Алексею Балыбердину.

Покатать детей на оленях, лошадях, пони, верблюдах предлагают у ледовых городков, около парка Бондина, площади Славы и в других местах массового скопления людей.

Отмечается, что за прошедший год уже пострадали два несовершеннолетних ребенка, они упали с животных, а в декабре 2017 года получила травмы женщина, которую сбила с ног испуганная фейерверками лошадь.