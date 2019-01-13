Похолодает: синоптики обещают прохладную погоду на следующей неделе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:24ОбществоФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле в начале новой рабочей недели синоптики обещают похолодание до -14 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Похолодание в начале новой рабочей недели обещают синоптики в Нижнем Тагиле.
Морознее всего будет во вторник: днем температура может опустится до -11 градусов, а ночью до -14 градусов. В понедельник столбик термометра опустится до отметки -4 градуса днем и -13 ночью. Также завтра синоптики сообщают о небольших осадках в виде снега.
Затем, к четвергу, похолодание сменится потеплением до -2 градусов.
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