Похолодает: синоптики обещают прохладную погоду на следующей неделе в Нижнем Тагиле

Морознее всего будет во вторник: днем температура может опустится до -11 градусов, а ночью до -14 градусов. В понедельник столбик термометра опустится до отметки -4 градуса днем и -13 ночью. Также завтра синоптики сообщают о небольших осадках в виде снега.