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Россия заняла шестое место среди 25 «самых умных государств»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Россия заняла шестое место среди 25 «самых умных государств»

Сегодня, 10:00ОбществоФото: maxpixel.net
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