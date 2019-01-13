Россия заняла шестое место среди 25 «самых умных государств»
Сегодня, 10:00ОбществоФото: maxpixel.net
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Россия вошла в десятку «самых умных государств». При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как количество нобелевских лауреатов, средний показатель IQ населения и результаты успеваемости в школах.
Россия заняла шестое место среди 25 «самых умных государств». По количеству нобелевских лауреатов наша страна вошла в восьмерку лидеров, а по уровню школьной подготовки – в шестерку. В рейтинге государств по уровню интеллектуального развития населения Россия оказалась на 32 месте.
Опередившие Россию США лидируют по количеству нобелевских лауреатов, по уровню развития населения государство занимает 28 место, а по уровню школьной подготовки – тринадцатое.
Первые пять мест заняли Япония, Швейцария, Китай, США и Нидерланды. Также в десятку вошли Бельгия, Великобритания, Канада и Южная Корея. Исследование проводил портал Vouchercloud, сообщают «Новые Известия».
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