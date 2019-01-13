Россия заняла шестое место среди 25 «самых умных государств». По количеству нобелевских лауреатов наша страна вошла в восьмерку лидеров, а по уровню школьной подготовки – в шестерку. В рейтинге государств по уровню интеллектуального развития населения Россия оказалась на 32 месте.