Снос рухнувшего после взрыва газа подъезда начался в Магнитогорске
Сегодня, 13:08ОбществоФото: Ura.ru
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12 января в Магнитогорске начался снос подъезда №8, который пострадал в результате взрыва бытового газа.
Демонтаж стен рухнувшего подъезда проводит та же компания, которая занималась сносом телебашни в Екатеринбурге.
Все работы займут примерно 1,5 месяца, а на следующей неделе будет произведен демонтаж единственной уцелевшей стены подъезда №7, где был эпицентр взрыва.
На время проведения работ жителей подъездов №9 и №10 расселят, а после проведения демонтажа в здании пройдет полноценное инструментальное обследование. Планируется, что дом будет разделен на две части, пишет Ura.ru.
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