Снос рухнувшего после взрыва газа подъезда начался в Магнитогорске

Демонтаж стен рухнувшего подъезда проводит та же компания, которая занималась сносом телебашни в Екатеринбурге.

Все работы займут примерно 1,5 месяца, а на следующей неделе будет произведен демонтаж единственной уцелевшей стены подъезда №7, где был эпицентр взрыва.