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Снос рухнувшего после взрыва газа подъезда начался в Магнитогорске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Снос рухнувшего после взрыва газа подъезда начался в Магнитогорске

Сегодня, 13:08ОбществоФото: Ura.ru
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