Глава СК РФ поручил заключить под стражу виновника в смерти 7-летнего тагильчанина

Напомним, в августе 2019 года в одном из коллективных садов 7-летний мальчик был ранен в голову из пневматического ружья. В это время пьяный сосед стрелял по банкам. Врачи провели несколько операций, но извлечь все осколки пули из мозга так и не удалось, так как был высокий риск смерти. 12 января 2020 года ребенок скончался в больнице Екатеринбурга.