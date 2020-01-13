Глава СК РФ поручил заключить под стражу виновника в смерти 7-летнего тагильчанина
Сегодня, 18:59ОбществоФото: sledcom.ru
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил найти и заключить под стражу того, кто виновен в смерти 7-летнего мальчика из Нижнего Тагила от пули в голове, сообщается на сайте СКР.
Сюжеты: Нижний Тагил
Также Бастрыкин дал указание инициировать передачу материалов уголовного дела в центральный аппарат СК России для «дальнейшего наиболее полного и объективного расследования».
Напомним, в августе 2019 года в одном из коллективных садов 7-летний мальчик был ранен в голову из пневматического ружья. В это время пьяный сосед стрелял по банкам. Врачи провели несколько операций, но извлечь все осколки пули из мозга так и не удалось, так как был высокий риск смерти. 12 января 2020 года ребенок скончался в больнице Екатеринбурга.
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