«Любят всё бесплатно». На лыжной базе УВЗ ответили на жалобы о плате за парковку

Жалобу на платный въезд на территорию лыжной базы разместил один из пользователей группы во ВКонтакте «Черный список Тагила». Орфография и пунктуация сохранены:

А вот при выезде мне преградил дорогу дядя, который, натянув цЕпочку, заявил — теперь въезд платный — плати! На вопрос на каком основании, он лишь стал вызванивать старших, пришли еще люди, в итоге получился сыр бор и конфликт! Мне не жалко 30 рублей, просто не хочется поощрять эту «инновационную бизнес идею» Великой Корпорации УВЗ.

Введение оплаты за парковочное место стало необходимой мерой для повышения доходов объекта, так он несёт убытки, рассказывает директор спорткомплекса Александра Исаева.

Было принято решение оставить прейскурант на лыжи прежним, но взять чисто символическую плату за парковку. Вместо того, чтобы делать платные трассы, мы ввели плату 30 рублей, чтобы сдержать цены и чтобы какую-то маленькую лепту внесли те, кто катается на своих лыжах, пояснила Александра Исаева.

Так она сообщила, что лично к ней недовольные платной парковкой посетители ни разу не обращались.

Негодование в основном людей с Вагонки, потому что менталитет такой на «Уралвагонзаводе» — любят всё бесплатно. Честно скажу, очень много денег уходит на содержание трассы, добавила директор лыжной базы.