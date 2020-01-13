МВД обещает миллион рублей за информацию об убийце женщины и ребенка в Нижнем Тагиле

По данным сыщиков, к убийству может быть причастен мужчина славянской внешности, возрастом 30-35 лет, среднего телосложения. У разыскиваемого вытянутое, овальное лицо, рост около 170 сантиметров.

Одет мужчина был в тёмную куртку, белую вязаную шапку. На руке у него имелась татуировка в виде восходящего солнца.

Из квартиры убитых были похищены ноутбук «Lenovo G-580» в корпусе чёрного цвета и планшет «Samsung SM-T210» в корпусе белого цвета, в розовом чехле, пояснил Горелых.

За информацию о подозреваемом МВД гарантирует вознаграждение в размере одного миллиона рублей, а также конфиденциальность. Информацию можно сообщить по круглосуточному телефону доверия 8(343) 358-71-61.