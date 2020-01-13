МВД обещает миллион рублей за информацию об убийце женщины и ребенка в Нижнем Тагиле
Свердловское МВД гарантирует выплату вознаграждения за помощь в розыске мужчины, причастному к убийству женщины и 12-летей девочки в Нижнем Тагиле. Об этом рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По данным сыщиков, к убийству может быть причастен мужчина славянской внешности, возрастом 30-35 лет, среднего телосложения. У разыскиваемого вытянутое, овальное лицо, рост около 170 сантиметров.
Одет мужчина был в тёмную куртку, белую вязаную шапку. На руке у него имелась татуировка в виде восходящего солнца.
Из квартиры убитых были похищены ноутбук «Lenovo G-580» в корпусе чёрного цвета и планшет «Samsung SM-T210» в корпусе белого цвета, в розовом чехле, пояснил Горелых.
За информацию о подозреваемом МВД гарантирует вознаграждение в размере одного миллиона рублей, а также конфиденциальность. Информацию можно сообщить по круглосуточному телефону доверия 8(343) 358-71-61.
Напомним, преступление было совершено 20 октября 2018 года в доме на проспекте Ленинградский, 87. 36-летняя женщина умерла от ножевых ранений, ее 12-летняя дочь была задушена.