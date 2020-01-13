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#300лет
От разыскиваемой Елены Батуриной требуют выплатить 13,2 млрд рублей за «Интеко»
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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От разыскиваемой Елены Батуриной требуют выплатить 13,2 млрд рублей за «Интеко»

Вчера, 22:16ОбществоФото: youtube.com
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