От разыскиваемой Елены Батуриной требуют выплатить 13,2 млрд рублей за «Интеко»

Это связано с ее задолженностью перед братом, которая возникла после приобретения 25% акций ЗАО «Интеко» стоимостью 13,2 миллиардов рублей.

Манжеев, занимающий свой пост уже три года, отмечает, что хорошо изучил данные об утрате Батуриным акций «Интеко». При этом никаких подтверждающих сделку документов нет. Батурин выплат за ценные бумаги не получал, сообщает Udm-info.ru.

Как установил суд, не существует никаких доказательств покупки Батуриной акций у своего брата. При этом на одном из споров она заявила, что Батурин подарил ей ценные бумаги в устной форме. "Однако эти слова ничем не подтверждаются", - добавил Манжеев.

Как подчеркивает финансовый управляющий Батурина, задолженность вдовы бывшего мэра российской столицы взыскивается в пользу кредиторов его клиента. Среди них - ФНС, Россельхозбанк и другие организации. Долг Батуриной должен перекрыть все обязательства перед ними.

Манжеев также является инициатором дела о клевете в адрес Батуриной. Однако в связи с неявками на заседания она была объявлена в розыск.

Теперь право требования задолженности в сумме 3,2 миллиарда рублей с Батуриной принадлежит подразделению «Альфа-групп» А1. Его представители также уверены, что она имеет невыплаченный долг перед братом в связи с приобретением 25% акций «Интеко».

Это право перешло к подразделению «Альфа-групп» от крупнейшего кредитора Батурина - кипрской фирмы Sarrio Investments Ltd, которая вошла в процесс банкротства в 2016 году.