От жителей Нижнего Тагила ждут предложений по ледовому городку

В первую очередь от тагильчан ждут проекты, в которых будут отражены история или достопримечательности Урала. Однако отмечается, что приветствуются любые оригинальные идеи.

Горожан просят присылать свои графические, текстовые или видеопроекты на почту turizmnt@mail.ru с пометкой «Ледовый городок».

Напомним, в этом году ледовый городок на Театральной площади стал поводом для публикаций во многих СМИ. Горожане сравнили его с кладбищем, а ледовые фигуры — с надгробиями. Результат работы подрядчика — ООО «Парад» — не устроил и мэра Владислава Пинаева. Градоначальник подчеркнул, что в этом году подготовку и рассмотрение проектов нужно начать заранее, а также назначил ответственных лиц.