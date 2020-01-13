От жителей Нижнего Тагила ждут предложений по ледовому городку
Мэрия Нижнего Тагила ждет от горожан идеи и предложения по ледовому городку на следующую зиму. Обсуждение проектов начнется уже в феврале, сообщается на сайте Центра развития туризма.
В первую очередь от тагильчан ждут проекты, в которых будут отражены история или достопримечательности Урала. Однако отмечается, что приветствуются любые оригинальные идеи.
Горожан просят присылать свои графические, текстовые или видеопроекты на почту turizmnt@mail.ru с пометкой «Ледовый городок».
Напомним, в этом году ледовый городок на Театральной площади стал поводом для публикаций во многих СМИ. Горожане сравнили его с кладбищем, а ледовые фигуры — с надгробиями. Результат работы подрядчика — ООО «Парад» — не устроил и мэра Владислава Пинаева. Градоначальник подчеркнул, что в этом году подготовку и рассмотрение проектов нужно начать заранее, а также назначил ответственных лиц.
Критике подверглись также ледовые городки в других районах города — на Руднике, Вые и Вагонке. У «Юбилейного» женщина получила перелом, скатившись с горки, а на Вагонке спуск с горки упирается в клумбы. Горожане признали данные объекты «не безопасными». Строительством всех трех горок по муниципальному контракту занимался ИП Эдуард Пономаренко. Он же принимал участие в создании ледового городка на Театральной площади.