Отставки и массовые протесты. Чего ожидают россияне от 2020 года?

Скандалов и отставок чиновников ожидают в новом году 65% опрошенных. С 2013 года такой показатель является максимальным. 45% ждут массовых протестов, что на один процент больше, чем в 2019 году. Россияне стали меньше боятся экономического кризиса — 49%, показатель снизился на восемь процентов по сравнению с прошлым годом.

Опасения о вооруженных конфликтах с другими странами также уменьшились с 34% до 23%. О войне с США или НАТО говорят 14% опрошенных.

В общем большая часть респондентов — 63%, считают что наступивший год будет лучше, чем предыдущий. В 2019 году этот показатель был ниже на пять процентов. При этом 55% все же предполагают некоторую политическую напряженность в стране. Причиной этого называют экономику 57% опрошенных.