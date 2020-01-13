Проект храма в Алтайском микрорайоне Нижнего Тагила разработают в течение 2020 года
Сегодня, 17:18ОбществоФото: pixabay.com
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Проект нового храма в честь святителя Тихона в Алтайском микрорайоне планируется разработать в течение года, сообщается в постановлении администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Храм будет находиться по улице Алтайская в районе автозаправочной станции. Согласно постановлению, физические и юридические лица могут внести свои предложения в порядок, сроки подготовки и проектную документацию.
Проект должен быть представлен до 1 декабря. Контроль за выполнением постановления будет осуществлять начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Владимир Шуванов.
Напомним, 28 ноября 2019 года депутаты Нижнетагильской гордумы одобрили изменения в правила землепользования и застройки касательно земельного участка под строительство объекта. Храм по задумке будет небольшим и рассчитан на жителей ближайших домов.
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