Проект храма в Алтайском микрорайоне Нижнего Тагила разработают в течение 2020 года

Храм будет находиться по улице Алтайская в районе автозаправочной станции. Согласно постановлению, физические и юридические лица могут внести свои предложения в порядок, сроки подготовки и проектную документацию.

Проект должен быть представлен до 1 декабря. Контроль за выполнением постановления будет осуществлять начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Владимир Шуванов.