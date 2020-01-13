«Пуля не моя». После смерти 8-летнего тагильчанина стрелок прокомментировал инцидент
Тагильчанин Александр Борисов, стрелявший по банкам в день, когда был ранен 8-летний мальчик, считает, что пуля, попавшая в голову ребенку, выпущена не им, пишет портал Е1.
Мужчина в настоящий момент находится под подпиской о невыезде. Он рассказал, что много пересматривал видео с моментом ранения ребенка. По словам мужчины, пуля выпущена не им. Борисов характеризует себя, как хорошего стрелка, и уверен, что не мог попасть в мальчика.
Я с 20 метров попадаю в пивную пробку. И вот так промазать на три метра… Сами понимаете. Это не три сантиметра,отметил Борисов.
При этом мужчина признает свою вину, но в том, что доверил свое оружие некому стрелку:
Вина на мне так и так, потому что я винтовку доверил. Но крови на мне не было. Пуля в Егорке была не моя.
Борисов заявил, что разобраться в ситуации должно следствие.
Напомним, мальчик был ранен в голову в августе прошлого года на территории коллективного сада на Руднике. В это время сосед семьи стрелял по банкам. Ребенок находился в реанимации в екатеринбургской больнице. Накануне стало известно, что 8-летний Егор умер.