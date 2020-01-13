«Пуля не моя». После смерти 8-летнего тагильчанина стрелок прокомментировал инцидент

Мужчина в настоящий момент находится под подпиской о невыезде. Он рассказал, что много пересматривал видео с моментом ранения ребенка. По словам мужчины, пуля выпущена не им. Борисов характеризует себя, как хорошего стрелка, и уверен, что не мог попасть в мальчика.

Я с 20 метров попадаю в пивную пробку. И вот так промазать на три метра… Сами понимаете. Это не три сантиметра,отметил Борисов.

При этом мужчина признает свою вину, но в том, что доверил свое оружие некому стрелку:

Вина на мне так и так, потому что я винтовку доверил. Но крови на мне не было. Пуля в Егорке была не моя.

Борисов заявил, что разобраться в ситуации должно следствие.