«Спустил бы вниз головой». В Нижнем Тагиле жалуются на «слишком опасные» горки

По данным мэрии, горки в трёх районах строил индивидуальный предприниматель Пономаренко Эдуард Сергеевич. Как рассказала сотрудница Службы заказчика городского хозяйства Тамара Вилесова, каждый объект стоит примерно 166 тысяч рублей.

Контракт был заключён 3 декабря. Он продлится до 25 января этого года. Было заключено три договора на каждую горку отдельно, сообщила чиновница.

Отметим, что Эдуард Пономаренко принимал участие в создании ледового городка на театральной площади от тагильской компании «Парад».

В начале года в группе во ВКонтакте и на сайте Городского контроля тагильчанка разместила пост о полученной травме при спуске с горки у ДК «Юбилейный». Орфография и пунктуация сохранены:

Не приятно начинать новый год с травмы, но у меня так случилось. 01.01.2020 пошли кататься на горке у ДК «Юбилейный». Мы с дочерью съехали один раз с маленькой горки. Я сильно ударилась об торчащую ледышку, почувствовала резкую боль. Благо травма не далеко, сразу отправилась туда. По результатам рентген перелом копчика. Там опасная горка, будьте аккуратны.

Горка около ДК «Юбилейный» находится в нормальном состоянии, по данным главы администрации Ленинского района Геннадий Мальцев. За её состоянием регулярно следит исполнитель контракта и администрация района.

По детям у нас не было ни одного обращения. Это очень нехороший факт, что взрослый катался. Мне кажется, что человек был нетрезв или ещё что-то. Там возможны в конце дня небольшие выбоины, которые на следующий день уже ликвидируются. Пока горка будет стоять мы будем смотреть за этой ситуацией, рассказал Геннадий Мальцев.

Также тагильчане сообщают, что горка на Вагонке у КРЦ «Россия» является травмоопасной, так как съезд с неё ведет прямо в клумбы.

Глава города Владислав Пинаев на аппаратном совещании 10 января возмутился качеством горки, построенной за Дворцом национальных культур на Руднике.

Заставить скатиться вниз головой того, кто её делал. Позорище. Я бы того, кто делал, сам спустил бы вниз головой с этой горки, вместо детей, которые там катались. Чтобы на собственной шкуре посмотрел, как можно съезжать в 21 веке с таких сооружений, сообщил мэр города.

Директор дворца Марина Кибардина отметила, что жалоб на горку к ней не поступало.