Универсиада в Екатеринбурге пройдет под другим названием

Новый стильный логотип — Dynamic U — продолжает играть на U университетского спорта, но также включает в себя динамизм спорта и цвета инклюзивности,сообщает пресс-служба FISU.

Кроме того, принята новая система названий спортивных мероприятий. Теперь и зимние, и летние Универсиады будут назваться Всемирными университетскими играми. Таким образом в Екатеринбурге в 2023 году пройдут уже обновленные соревнования.