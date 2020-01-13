Универсиада в Екатеринбурге пройдет под другим названием
Сегодня, 17:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Все Универсиады изменили свое название и логотип. Об этом говорится на официальном сайте Международной федерации студенческого спорта (FISU), пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Новый стильный логотип — Dynamic U — продолжает играть на U университетского спорта, но также включает в себя динамизм спорта и цвета инклюзивности,сообщает пресс-служба FISU.
Кроме того, принята новая система названий спортивных мероприятий. Теперь и зимние, и летние Универсиады будут назваться Всемирными университетскими играми. Таким образом в Екатеринбурге в 2023 году пройдут уже обновленные соревнования.
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Новый (слева) и старый логотип Международной федерации студенческого спорта
Фото: е1.ru
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