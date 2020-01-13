Уральская компания «ФОРЭС» отказалась повышать зарплаты и приняла на работу мигрантов
Руководители компании «ФОРЭС» отказались повышать свердловским рабочим зарплаты и наняли трудовых мигрантов, которые согласны работать за меньший доход, сообщает Ура.ру.
Депутат думы Асбеста Наталья Крылова рассказала изданию, что на предприятии работает шихтовщиками 35 трудовых мигрантов. Владельцы компании арендовали для их проживания здание бывшего детского сада. По ее словам, рабочим обещали зарплату в 35 тысяч в месяц.
В декабре работники «ФОРЭС» в Сухом Логу вышли на митинг с требованием повысить им зарплату до 50-70 тысяч рублей в месяц, а также установить выплаты за вредные условия труда, чтобы сотрудники могли досрочно выходить на пенсию.
По словам Натальи Крыловой, из-за низкой зарплаты на предприятии многие жители Асбеста вынуждены искать работа в Екатеринбурге и ездить туда каждый день.
Официальный представитель компании «ФОРЭС» Андрей Расторгуев заявил Ура.ру, что иностранные рабочие приняты на общих основаниях. В 2019 году было создано более 100 рабочих мест, на которые претендовать могут все желающие.