Уральская компания «ФОРЭС» отказалась повышать зарплаты и приняла на работу мигрантов

Депутат думы Асбеста Наталья Крылова рассказала изданию, что на предприятии работает шихтовщиками 35 трудовых мигрантов. Владельцы компании арендовали для их проживания здание бывшего детского сада. По ее словам, рабочим обещали зарплату в 35 тысяч в месяц.

В декабре работники «ФОРЭС» в Сухом Логу вышли на митинг с требованием повысить им зарплату до 50-70 тысяч рублей в месяц, а также установить выплаты за вредные условия труда, чтобы сотрудники могли досрочно выходить на пенсию.

По словам Натальи Крыловой, из-за низкой зарплаты на предприятии многие жители Асбеста вынуждены искать работа в Екатеринбурге и ездить туда каждый день.