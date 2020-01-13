В Екатеринбурге мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за нападение на полицейского

Он обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, пятого ноября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения нарушает общественный порядок. Сотрудники ППС прибыли на место, где обнаружили нетрезвого мужчину, который вел себя вызывающе, выражался нецензурными словами.

Сотрудники ППС решили доставить его в отделение полиции. Обвиняемый, желая воспрепятствовать деятельности правоохранителей, схватился девой рукой за перила лестницы и сел на пол. В связи с этим один из сотрудников полиции стал разжимать руку обвиняемого. Последний кулаком правой руки нанес удар по кисти левой руки полицейского.

Согласно заключению эксперта, сотрудник полиции получил вред здоровью средней тяжести. У него установлен внутрисуставной оскольчатый перелом пальца со смещением отломков.