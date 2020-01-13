В Екатеринбурге начались поиски новой площадки для строительства телебашни

Заместитель мэра города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин заявил, что телебашня будет построена вдали от жилых домов, в промзоне.

На данный момент прорабатываются существующие площадки ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», у которой оформлен участок земли на улице Космонавтов, где изначально планировалось возвести телебашню. Кроме того, осуществляется поиск других объектов.