В Екатеринбурге начались поиски новой площадки для строительства телебашни
Строительство новой телебашни в Екатеринбурге было решено перенести с Уралмаша на другую площадку города по причине недовольства местных жителей, сообщает «Уральский меридиан».
Заместитель мэра города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин заявил, что телебашня будет построена вдали от жилых домов, в промзоне.
На данный момент прорабатываются существующие площадки ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», у которой оформлен участок земли на улице Космонавтов, где изначально планировалось возвести телебашню. Кроме того, осуществляется поиск других объектов.
В августе 2019 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о вырубке 1,6 гектаров лесополосы в районе дома 99 по улице Космонавтов. Эту площадку планировалось использовать для строительства телебашни. Горожане написали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием отказаться от этого, в результате работы были приостановлены.